URBANA - Si riscalda dal freddo con la stufa a legna, poi il pauroso incendio che distrugge la casa. Maxi incendio in unìabitazione a Urbana in via Torsello. Il rogo sarebbe stato causato da una stufa a legna. L'anziana, che si trovava all'interno dell'edificio, ha respirato molto fumo e al momento la starebbero visitando.

Il Comune provvederà a trovarle una sistemazione.