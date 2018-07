Uova spacciate per fresche, indagati i vertici della Lago

di Marco Aldighieri

CITTADELLA - Migliaia di uova spacciate per fresche pronte per essere immesse nella grande distribuzione. Nei guai per il reato di tentata frode in concorso nell'esercizio del commercio sono finiti i vertici della società agricola Lago con sede a Cittadella in via Pani località Laghi. Il pubblico ministero Benedetto Roberti, titolare delle indagini, ha iscritto nel registro degli indagati Alfonso Lago di 71 anni e i figli Alberto Lago di 48 anni e Cristina Alessia Maria Lago di 49 anni. Tutto è partito per una soffiata arrivata alle orecchie dei carabinieri per la tutela agroalimentare di Parma. Nell'informazione veicolata ai militari, c'era scritto nei dettagli come avveniva il confezionamento delle uova all'interno della società agricola Lago conosciuta in tutta Italia. La prassi sarebbe stata quella di etichettare le uova