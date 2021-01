Uomo scomparso nella Valle del Mis: è un 35enne padovano

SOSPIROLO (BELLUNO) - Una persona è scomparsa ieri nel Bellunese, si tratta di un padovano. Attorno alle 11.20 il Soccorso alpino di Belluno è stato allertato per avviare la ricerca del 35enne in Valle del Mis.

Uomo scomparso

Dalle prime informazioni, l'uomo, un trentacinquenne padovano, sarebbe partito ieri da casa senza più fare rientro, l'allarme lanciato questa mattina dai familiari che non riescono a mettersi in contatto con lui, il cellulare risulta non raggiungibile.

La sua auto è stata rinvenuta dai carabinieri in prossimità del locale Il Soffia, e in quella zona si stanno muovendo le prime squadre e convergendo altri soccorritori, assieme al Centro mobile di coordinamento, alle unità cinofile e al Gruppo forre che visionerà la parte terminale della gola della Soffia.



Ultimo aggiornamento: 14:20

