PADOVA - Invece che l'inizio dell'anno, forse credeva fosse Ferragosto. Fatto sta che ieri alle 14, alla faccia dell'aria fresca di questo inizio gennaio, un 51enne padovano si è fatto una lunga passeggiata prima per corso Milano e poi per via Trieste, fino a piazza De Gasperi, in un abbigliamento decisamente più adeguato alla spiaggia d'estate che non a due passi in centro d'inverno: solo calzini, scarpe da tennis e slip. Stop. Una sfilata per le strade della città mezzo nudo, inveendo contro chiunque, che si è conclusa con una denuncia per danneggiamenti e un viaggio in ambulanza per una visita psichiatrica.



L'uomo, infatti, prima ha spezzato le spazzole tergicristalli di un bus di passaggio e poi, una volta confinato dai carabinieri in una rampa dei garage di piazza de Gasperi, ha iniziato a minacciare chiunque, in uno stato di evidente alterazione psicofisica. Momenti di tensione, il tutto sotto gli occhi di chi vive e lavora nel complesso attorno alla piazzetta.



LA TESTIMONIANZA

È rimasto a bocca aperta il conducente della corriera che intorno alle 14 di ieri, a un certo punto lungo il suo percorso in città, si è trovato davanti il 51enne seminudo. «Stavo percorrendo corso del Popolo - spiega ai colleghi - quando, all'improvviso, mi si è parata davanti all'autobus una persona che indossava solo degli slip e dei calzini - ha raccontato lautista del mezzo pubblico - non ha tentato di salire ma si è messo a saltare e ha cercato di afferrare i tergicristallo e vi si è in parte appeso. Ho potuto solo chiamare i carabinieri». L'uomo ha anche tentato di entrare nella corriera e si è leggermente ferito all'addome nella foga di sbattere i pugni.

I colleghi dell'autista di Busitalia a bordo di altri mezzi avevano già notato il 51enne mentre percorreva corso Milano. D'altro canto difficile non vedere uno che gira in mutande in gennaio in una città svuotata dal lockdown.

Dopo i pugni al parabrezza del bus, i carabinieri - una pattuglia di Cadoneghe e i militari del Norm di Padova - sono riusciti dopo una lunga trattativa a ridurre a più miti consigli il 51enne, che prima ha sbraitato, poi ha iniziato ad agitarsi vigorosamente, e infine ha ceduto e si è fatto coprire con una trapunta per evitare di prendere ancor più freddo.

Con pazienza, mentre alcuni militari allontanavano i curiosi, sei carabinieri hanno convinto l'uomo seminudo prima a coprirsi e poi a salire in un'ambulanza per eseguire una visita. Il 51enne è incensurato, ma per aver danneggiato il bus ora è stato denunciato.



Marina Lucchin

(Hanno collaborato Germana Cabrelle e Luisa Morbiato)

