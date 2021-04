PADOVA - Una serata spensierata in compagnia, si è trasformata in tragedia. Forse il gruppo si era lasciato andare a qualche eccesso, tanto che l'ospite non se l'era sentita di tornare a casa e si era addormentato sul tavolo della sala da pranzo. Ma nulla che potesse far presagire la macabra scoperta il mattino successivo: l'uomo era ancora riverso sul tavolo. Solo che non stava dormendo. Era morto. È un giallo il decesso di Ettore D'Ortona,...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati