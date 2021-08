ESTE (PADOVA) - Orrore a Este, dove Francesco Ragona è morto folgorato su un traliccio dell'energia elettrica, sul quale era salito probabilmente per una bravata o forse dopo uno screzio con la compagna. È successo tutto qualche istante dopo le 22, nei pressi del centro commerciale Extense di via Giacomo Versori, a qualche centinaio di metri dal centro. L'uomo, 32 anni, pare fosse in preda ai fumi dell'alcol e avesse iniziato un alterco con...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati