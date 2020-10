PADOVA - Incidente questa mattina, venerdì 23 ottobre 2020, alle 6.15 sulla tangenziale di Padova, non lontano dal casello di Padova Ovest. Un uomo a piedi è stato in vestito sulla strada di scorrimento, soccorso, è stato portato in pronto soccorso in condizioni molto gravi.

Ultimo aggiornamento: 08:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA