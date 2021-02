Cambio della guardia, Silvana Santi nuova presidente dei Veterani dello Sport

PADOVA - La sezione di Padova dei Veterani dello Sport ha rinnovato ieri, 5 febbraio, il proprio Consiglio direttivo per il quadriennio 2021/24 con un cambio della guardia al vertice: è stata nominata Presidente a larghissima maggioranza Silvana Santi, ex atleta del CUS Padova e apprezzata dirigente oltre che organizzatrice di varie manifestazioni di spicco oltre che ex presidente di Assindustria Sport e attuale "numero 1" di Civitas Vitae Sport Education.

La Santi - conosciuta in tuttto il mondo sportivo veneto e non solo - raccoglie il testimone dal presidente uscente Silvano Scapolo al quale è andato il ringraziamento unanime dei soci per l'appassionato impegno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA