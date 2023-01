Cadoneghe. Unox, produzione raddoppiata e +53% di fatturato rispetto all'anno scorso

PADOVA - La padovana Unox, azienda leader nel settore dei forni professionali per ristorazione, retail, pasticceria e panificazione, ha registrato nel 2022 un fatturato consolidato che sfiora i 280 milioni di euro, +53% rispetto ai 182 milioni del 2021.

Il bilancio

Nel corso del 2022 è raddoppiata la capacità produttiva degli stabilimenti esistenti a Cadoneghe, anche grazie all'inaugurazione del nuovo «Plant 3» una fabbrica intelligente e sostenibile, dove grazie all'Internet of things la comunicazione fra macchine e fra uomo e macchina consente di raggiungere la massima qualità ed efficienza dei processi produttivi, secondo Industria 4.0. Il 30 aprile scorso è stata inoltre posata la prima pietra di «Unox City», un polo industriale e produttivo di 130.000 mq, adiacente alla sede di Cadoneghe, che verrà dedicato alla produzione dei prodotti e ospiterà anche il nuovo Innovation Hub. I lavori porteranno alla realizzazione di ulteriori 80 mila mq dedicati a produzione e logistica, 8.000 destinati a ricerca e sviluppo, oltre a spazi riservati ad aree relax e pausa pranzo. L'investimento totale al termine dei lavori supererà i 68 milioni di euro. I dipendenti hanno superato le 1.000 persone in tutto il mondo in crescita del 26% rispetto all'anno precedente.