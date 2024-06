Padova, tensione al Bo: gli studenti pro Palestina occupano il cortile dell'Università e cercano di forzare il blocco degli agenti della Digos

PADOVA - Nuova occupazione per la Palestina all’Università di Padova oggi, 11 giugno: forte tensione con la Digos.

Tornano le tende sul cortile di Palazzo Bo, dove questo pomeriggio si terrà la seduta del Senato accademico. Gli universitari in protesta chiedono che la seduta del Senato si tenga pubblicamente per far valere le loro istanze di boicottaggio di tutti i rapporti con Israele e le aziende produttrici di armi. Intanto nella sede centrale dell’Ateneo padovano sono stati sospesi esami e visite guidate e chiuse le biblioteche e il bar di Mario. In concomitanza del Senato accademico si temono infatti contestazioni. I manifestanti volevano entrare al momento dell'ingresso dei senatori, intorno alle 14.30, ma fra loro e la porta c'era personale della Digos e della sicurezza dell'Ateneo.

La protesta pro Palestina

A maggio Palazzo Bo era rimasto occupato dalle tende per una settimana, la protesta era culminata il 14 maggio in occasione della seduta del Senato, in cui era stata approvata all’unanimità una mozione di condanna delle violenze dell’esercito israeliano a Gaza e il via libera al finanziamento di 5 borse di studio per studenti palestinesi, affinché possano venire a studiare a Padova.

Ma per gli universitari pro-Palestina le misure della governance di ateneo, guidata dalla rettrice Daniela Mapelli, non bastano: «Un'università che da mesi ignora studenti e studentesse e pensa di rifarsi la faccia finanziando solo 5 borse di studio per studenti palestinesi, dimostra il suo sostegno incondizionato ad Israele e conferma la natura unilaterale e antidemocratica dei propri organi decisionali – attacca Riccardo Fasano, portavoce della protesta -. Non possiamo accettare forme di discussione diverse da quella pubblica: vogliamo che la comunità accademica attiva partecipi ad un Senato accademico pubblico, che discuta la nostra mozione sul boicottaggio accademico».