PADOVA Gigantesco e avvolgente. Non appena si varcano le porte di Palazzo Liviano l’impressione è di essere catapultati all’interno dell’affresco di Massimo Campigli che si snoda su due pareti. E racconta non solo la costruzione dell’edificio ma anche cosa si intende insegnare. Archeologia, storia, arte. Palazzo Liviano è la casa delle discipline dell’antichità. Fa parte del grande rinnovamento voluto dal rettore Carlo Anti negli anni Trenta del Novecento, in piena dittatura fascista. Anti ha chiamato a Padova i migliori architetti e artisti del tempo, su tutti Gio Ponti. Proprio lui si è occupato della progettazione del Liviano in piazza Capitaniato. Ha deciso di costruirlo a ridosso della Reggia Carrarese, così vicino che i due edifici sono oggi collegati e si può accedere direttamente alla Sala dei Giganti, uno dei luoghi più suggestivi della città.



L’IDEA

Il progetto ha iniziato a delinearsi nel 1932 ed è stato portato a compimento nel 1943, in piena guerra mondiale. Ponti ha progettato l’edificio e l’arredamento che ancora viene utilizzato all’interno delle aule. Quando sono state abbattute le case per realizzare Palazzo Liviano sono stati scoperti i resti di una dimora romana, quasi un segno che lì doveva nascere un polo per lo studio dell’antichità. Nel 1936 è stato indetto un concorso per la realizzazione dell’affresco nell’atrio, vinto dal vicentino Massimo Campigli.

Il dipinto mette in luce l’attenzione del rettore Anti per l’arte contemporanea: l’affresco rappresenta esattamente l’unione del passato con il presente. I personaggi si muovono su due livelli, in alto la contemporaneità e in basso l’antico. A sinistra sono ritratti Anti, Ponti, Campigli e la moglie mentre discutono della progettazione del Liviano. Più a destra un gruppo di ragazzi e ragazze segue la lezione di Tito Livio, che dà il nome al palazzo e la cui statua, anch’essa nell’atrio, è stata realizzata da Arturo Martini nel 1942. Sotto di loro un archeologo e un operaio scavano, trovano reperti.



IL PATRIMONIO

Non è tutto. Anti non voleva realizzare semplicemente un luogo dove si facesse lezione, desiderava che gli studenti potessero toccare con mano quello che sarebbe diventato il loro lavoro. Ed è per questo che al quarto piano di Palazzo Liviano è nato il Museo di scienze archeologiche e d’arte. Un tempo si saliva da una scala a chiocciola, che porta la firma inconfondibile di Ponti. È diviso in tre sezioni, la prima delle quali è dedicata alla collezione di Marco Mantova Benavides, collezionista e giurista vissuto nel Cinquecento: la sua è una collezione rinascimentale di oggetti antichi. Poi c’è una seconda sezione che si sviluppa all’interno di nicchie ai lati di un corridoio, anche questo opera di Gio Ponti. È dedicata a materiali da collezione del mondo greco e romano. Si termina con la Gipsoteca, l’esposizione di copie in gesso di celebri statue dell’antichità, anch’esse strumento didattico. Con una particolarità: al centro della sala c’è un pavimento in mosaico attorniato da statue. Si tratta della pavimentazione in cementizio risalente al I secolo a.C. trovato sotto le abitazioni nel momento della realizzazione di Palazzo Liviano. La disposizione vuole ricordare un peristilio, cortile di epoca romana.



GLI ANNI DI PIOMBO

Gli anni di piombo hanno visto coinvolta suo malgrado anche l’università. Il 22 aprile 1978 Ezio Riondato, docente di storia della filosofia antica, è stato ferito da un colpo di pistola mentre entrava in classe. Gambizzato dai Comitati comunisti combattenti. A Palazzo Liviano c’è una targa che lo ricorda.