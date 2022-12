PADOVA - Al Bo crescono il numero di personale e l’impegno nel promuovere la sostenibilità. Siamo attualmente nella prima fase del piano 2022-24 per soddisfare il fabbisogno di organico, fase in cui si mira all’assunzione di 300 nuove figure, mentre entro il 2024 si arriverà a 450 nuovi dipendenti. Contemporaneamente cresce lo sforzo dell’università sul piano della sostenibilità: la nuova governance a un anno dall’insediamento ha già compiuto passi importanti per ridurre l’impatto ambientale dell’ateneo.

I FRONTI

Due linee ricordate dal direttore generale Alberto Scuttari nel tradizionale discorso di ieri per augurare buone feste a tutto il personale tecnico amministrativo. «Oggi festeggiamo la conclusione del primo anno della nuova governance, con gli auguri per le imminenti festività a tutto il personale – ha affermato Scuttari – È la fine di un anno impegnativo ma importante con il quale il nostro ateneo ha festeggiato gli 800 anni dalla fondazione, con un palinsesto di eventi che ha coinvolto ed emozionato la comunità accademica e la città tutta e ha contribuito a elevare il prestigio internazionale dell’Università di Padova. È stato anche un anno nel quale siamo stati chiamati a guardare al futuro, a progettare il Pnrr anche con la responsabilità che ci dà questa iniziativa nei confronti di tutto il Paese, e siamo riusciti a farlo in modo sostenibile. L’Università ha infatti contenuto il proprio impatto ambientale a livelli inferiori di quelli del 2017».

«Continueremo su questa strada, ma non solo: potenzieremo ulteriormente la qualità del lavoro con 300 assunzioni di nuovo personale tecnico amministrativo e con possibilità di carriera interna per lo stesso – ha aggiunto – Faccio di cuore gli auguri a tutto il personale, che ringrazio per l’impegno e il contributo ai risultati raggiunti dal nostro ateneo».

I LAVORATORI

Le 300 nuove assunzioni erano state approvate dal consiglio di amministrazione a luglio e i concorsi sono ora entrati nel vivo. Il Bo, puntando sul turnover interno, vuole reclutare 130 nuovi docenti, 58 nuove figure di personale tecnico amministrativo e 12 organici da assegnazione ministeriale. In aggiunta vi saranno 100 assunzioni straordinarie tra cui 20 tecnici per riequilibrare il rapporto docenti-personale tecnico amministrativo e 80 aggiunte su quelle ordinarie. Per la seconda fase del piano di assunzione si prevedono altri 150 ingressi, finalizzati principalmente al riequilibrio del rapporto docenti-studenti.

LA SOSTENIBILITÀ

Il Bo si attesta poi tra gli atenei europei più dediti al miglioramento costante della sostenibilità ambientale, sociale ed economica. L’ateneo patavino ha infatti ridotto drasticamente le emissioni di gas dannosi che, anche grazie alle restrizioni pandemiche, nel 2020 sono diminuite del 28% rispetto al 2019 e del 41% rispetto al 2018. Inoltre l’efficientamento energetico e l’acquisto di energia elettrica proveniente esclusivamente da fonti rinnovabili hanno comportato una riduzione delle emissioni derivanti dai consumi energetici del 43% rispetto al 2019 e del 72% rispetto al 2018. Gli sforzi del Bo per la sostenibilità sono stati riconosciuti delle più importanti classifiche mondiali che valutano l’impegno degli atenei per il rispetto dell’ambiente: per GreenMetric l’Università di Padova è salita in una sola edizione di oltre 150 posizioni, passando dal 319° del 2019 al 157° posto, nonostante le istituzioni partecipanti siano passate da 780 a 912. Ancora più significativo l’esito di The Impact Rankings, che ha valutato il Bo tra i primi 100 atenei al mondo, posizionandolo al 99esimo posto.