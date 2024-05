PADOVA - Ora è nero su bianco. Ieri il consiglio di amministrazione (Cda) dell'Università ha approvato, tramite delibera, lo stanziamento di 200mila euro a favore del programma "People at Risk", somma destinata a studenti e studiosi (docenti, ricercatori) provenienti dai territori palestinesi. Il complessivo verrà suddiviso in 60mila euro per interventi a favore del programma "Scholars at Risk" per ricercatori e docenti e 140mila euro destinati al finanziamento integrale di cinque borse di studio triennali per studenti degli atenei palestinesi, che saranno anche esenti dal pagamento delle tasse universitarie . I 200mila euro troveranno copertura negli utili di esercizio 2023.

L'INIZIATIVA

Il programma "People at Risk" nasce nel 2023 per supportare docenti, studentisse e studenti di tutto il mondo che vivono una situazione di rischio. Il bando "Students at Risk" ha sinora messo a disposizione ventidue borse di studio per l'anno accademico 2023/24 e altrettante per il 2024/25. Nell'ambito del bando 2023 l'ateneo ha supportato docenti perseguitati politicamente o provenienti da Paesi coinvolti in conflitti, concordando con i Dipartimenti ospitanti a erogare diciotto borsa di ricerca. La medesima iniziativa è stata riproposta nel 2024 con uno stanziamento di ulteriori 150mila euro.

E la delibera è un traguardo importante per tutta la comunità studentesca. «Nonostante il dialogo sulla Palestina con la governance di ateneo negli ultimi mesi sia stato molto complesso ha commentato Tersa Cozzi, senatrice accademica Udu (Unione degli Studenti) l'approvazione in Cda di un finanziamento per aiuti economici a sostegno di studenti, docenti e ricercatori palese è un forte segnale e un aiuto concreto, un passo che tutte le Università e istituzioni dovrebbero fare. Non possiamo però restare indifferenti davanti allo spregiudicato attacco a Rafah, che continua a compiere stragi di civili; davanti a questo genocidio anche la comunità internazionale dovrà prendere posizione e avviare delle procedure concrete contro Israele».

I PRECEDENTI

Questa delibera è frutto delle richieste all'interno della mozione approvata all'unanimità al Senato accademico del 14 maggio. Una seduta definita storica perché il Bo per la prima volta ha preso ufficialmente posizione contro la violenza in Palestina. Mentre il Cortile era occupato da manifestanti, i senatori approvano la "Mozione sul conflitto nella Striscia di Gaza". La mozione approvata affermava che "Il conflitto in corso in Medio Oriente, esacerbato dall'azione terroristica di Hamas del 7 ottobre 2023, ha ormai da mesi assunto proporzioni drammatiche, che hanno portato a gravissime emergenze umanitarie e a numerosissime vittime tra la popolazione civile palestinese, tra cui migliaia di bambini. Le azioni dell'esercito israeliano hanno coinvolto anche le Università palestinesi della Striscia di Gaza, tutte di fatto distrutte, con gravi perdite tra gli studenti e i docenti».

Con la mozione si condannava l'ingiustificata violenza con sono condotte le operazioni militari nella Striscia di Gaza e in quell'occasione erano state esposte le richieste, deliberate ufficialmente ieri, di destinare alcune borse di studio in favore di studentesse, studenti e docenti degli atenei palestinesi che non possono proseguire il loro percorso di studio o la loro attività lavorativa a seguito della guerra in corso.