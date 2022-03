PADOVA Le linee sono nette, la luce è avvolgente. Bisogna guardarlo da una certa distanza per afferrare appieno la struttura dell’edificio di via del Pescarotto chiamato Fiore di Botta. La pianta è un semicerchio con cinque volumi disposti a raggiera, come fossero i petali di un fiore. Un chiaro richiamo agli studi connessi alle scienze della vita che si svolgono all’interno e per cui il palazzo è stato appositamente progettato. La casa del Dipartimento di Biologia era il Vallisneri, in viale Trieste. Ma nel 2005 i vertici del dipartimento si sono resi conto che era diventato troppo piccolo, la comunità studentesca e dei docenti era cresciuta. All’interno dell’Ateneo si è cominciato a discutere di come risolvere la situazione e nel 2008, sotto il rettorato di Vincenzo Milanesi, il consiglio di amministrazione ha deliberato la realizzazione di un nuovo complesso didattico di biologia e biomedicina.

IL PIANO

Il progetto è stato affidato all’architetto ticinese Mario Botta che ha ideato un edificio di sette piani dove hanno trovato posto 18 aule, 25 laboratori, aule informatiche, aule studio e uffici. La struttura ha un volume complessivo di 34 mila metri cubi. È stato inaugurato il 30 settembre 2014 quando rettore era Giuseppe Zaccaria. All’ingresso c’è un pozzo di luce centrale e i corridoi dei sette piani si presentano circolari. Tutto l’edificio è stato studiato per rispondere a criteri di sostenibilità e risparmio energetico. Spazi ampi che si sono rivelati particolarmente utili quando il mondo è stato investito dal Covid e che vengono utilizzati anche per convegni o giornate di approfondimento con un notevole risparmio sull’affitto di eventuali altri centri.

LA FORMAZIONE

Ogni anno al Fiore di Botta si svolgono 22 mila ore di lezione frontali e 33 mila di laboratorio: questi ultimi sono allestiti a seconda della tipologia di ricerca che si deve svolgere. Ci sono laboratori allestiti con microscopi e strumenti per la preparazione dei campioni da osservare, altri allestiti per la preparazione, la purificazione e l’analisi di proteine e acidi nucelici, altri per la coltivazione o l’osservazione di cellule microbiche, animali e vegetali, altri ancora allestiti per esperimenti di tipo fisiologico funzionale. Le aule sono dotate non solo di strumenti all’avanguardia ma anche di collezioni di preparati biologici per lo studio dell’anatomia comparata, della zoologia e della botanica.

LA COLLEZIONE

Ci sono anche 900 tavole parietali, di cui una buona parte dall’ingente valore storico in quanto risalenti tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento. Si tratta di tavole dipinte a mano che venivano utilizzate per spiegare agli studenti l’anatomia o la struttura delle piante, degli animali e ora sono appese lungo i corridoi dei sette piani del Fiore di Botta. Un palazzo così grande che già non basta più. Se al Vallisneri ormai si fa solo ricerca, serve ora un luogo dove concentrare i laboratori. È per questo che durante il rettorato di Rosario Rizzuto si è avviata un’indagine per trovare un’area sulla quale far sorgere il Palazzo delle Esperienze. L’acquisizione sarà perfezionata dall’attuale rettrice Daniela Mapelli: il terreno prescelto è proprietà della Piccin Nuova Libraria spa, è un’area di 12.300 metri quadri tra la stazione e la Stanga, non lontano dal Fiore di Botta. Vi confluiranno tutti i laboratori in modo da liberare spazi per la didattica e al contempo creare sinergie tra discipline diverse, implementando ancora di più la ricerca.

