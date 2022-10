Ranking università, Padova si attesta al terzo posto in Italia e sale nella classifica mondiale

PADOVA - Medaglia di bronzo per l'Università di Padova nella classifica delle migliori università italiane. L'agenzia di ranking internazionale Times Higher Education ha stilato la lista degli atenei più prestigiosi al mondo inserendo Padova nella fascia 201-205 confermando l'andamento degli anni scorsi, nonostante un aumento considerevole delle università prese in esame (+100 dal 2021). Si aggiudica il secondo posto la Normale di Pisa mentre la medaglia d'oro va all'Alma Mater di Bologna.

I parametri

L'agenzia THE valuta 5 dimensioni prese come parametri: ricerca, citazioni, trasferimento tecnologico, interalizzazione e didattica. L'ateneo padovano ha aumentato il punteggio complessivo ottenendo una crescita in quasi tutti i criteri di valutazione.

