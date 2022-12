PADOVA - Cresce l’offerta formativa del Bo che si attesta tra le prime università italiane per l’offerta di percorsi di master post-laurea. I master sono corsi di studio di perfezionamento scientifico e di alta formazione che sviluppano ed ampliano le conoscenze acquisite all’università, traducendole in competenze professionali. Possono essere di primo livello, ai quali si accede se si è in possesso almeno della laurea triennale, oppure di secondo livello, per i quali è invece necessaria una laurea magistrale. Ogni master ha durata annuale e prevede l’acquisizione di 60 crediti formativi, per venire incontro alle esigenze di chi già lavora o fa ricerca sono normalmente strutturati con orari appositi.

Le competenze professionali che forniscono questi corsi sono sempre più richieste nel mondo del lavoro, ma anche sempre più raccomandate nelle linee guide formulate dall’Unione Europea. All’Università di Padova le linee guida europee sono state anticipate da anni, con l’introduzione di sempre nuovi indirizzi di specializzazione: oggi al Bo sono 106 i master e corsi di perfezionamento iniziati da qualche settimana, che per l’anno 2022-2023 hanno segnato un incremento complessivo nelle iscrizioni del 24% rispetto all’anno precedente, segno che l’ampliamento dell’orizzonte disciplinare incontra gli interessi di sempre più studenti.

Sono 2.688 gli iscritti ai percorsi post-laurea quest’anno, di cui 2.201 ai master (+21%) e 487 ai corsi di perfezionamento (+39%). L’incremento del numero di iscritti è sicuramente frutto delle nuove attivazioni che hanno contribuito ad aumentare l’offerta formativa.

«Sono molto felice che la nostra offerta formativa multidisciplinare e attenta alle esigenze del mercato del lavoro venga premiata. – afferma la rettrice Daniela Mapelli– Degli 89 master e dei 17 corsi di perfezionamento appena partiti, infatti, 24 sono prime attivazioni: segno tangibile di come l’Ateneo, che proprio quest’anno festeggia 800 anni di storia lunga e gloriosa, continui a guardare avanti, anticipando le sfide future. Gli ottimi dati rappresentano per noi non un punto di arrivo, ma di partenza: continueremo a lavorare per mantenerci attraenti per chi vuole proseguire gli studi dopo la laurea».

L’ateneo patavino è presente nel panorama accademico nazionale con una delle offerte di apprendimento permanente più numerose e variegate. I corsi offerti dal Bo coprono infatti tutte le aree del sapere: dalla finanza al diritto e rapporti internazionali, dall’innovazione scientifica e trasferimento tecnologico alla salute, dal benessere psico-fisico all’ambiente e territorio e alla preservazione e trasmissione della cultura.

Non solo un’offerta che copre un panorama scientifico vastissimo, i master e i corsi di perfezionamento del Bo vantano anche un rapporto con il territorio estremamente forte che incontra le esigenze del mondo del lavoro. I percorsi post-laurea attraverso gli stage portano i corsisti a confrontarsi con aziende, imprese, enti e istituzioni nel territorio regionale, nazionale e internazionale, e a riportare successivamente nel mondo del lavoro quanto appreso in lezioni, seminari, workshop, creando in tale modo uno stretto e inscindibile vincolo tra l’Università di Padova e il tessuto produttivo e sociale. Il riconoscimento più importante arriva dagli studenti stessi che hanno intrapreso i corsi post-laurea, secondo i dati di Almalaurea ad un anno dalla fine del percorso nove diplomati su dieci lo valutano positivamente per il proprio lavoro e lo rifarebbero. «Questo risultato è il frutto di un eccellente lavoro di squadra. - aggiunge Marta Ghisi delegata alla formazione permanente- Ringrazio docenti, direttrici e direttori dei corsi, il personale degli uffici senza il quale l’intera macchina non funzionerebbe e tutti coloro che hanno contribuito alla promozione della nostra offerta».