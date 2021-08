Unicredit-Mps, l'avviso di Giordani al Governo: «Tenere conto degli oltre 4mila lavoratori Antonveneta del Nordest»

PADOVA - La vicenda di Monte Paschi Siena preoccupa anche il Padovano e il Nordest, oltre alla zona di Mantova. Cone noto nellla partita Unicredit-Mps si parla di almeno 2.500 esuberi sul tappeto della trattativa con il Governo. La gestione della vicenda Banca Mps interessa insomma non solo Siena ma anche i territori di Mantova e soprattutto Padova, vista l'incorporazione di Antonveneta da parte di Mps, con ricadute potenziali sia sull'occupazione che sull'economia.

Per questo il sindaco di Padova, Sergio Giordani, e quello di Mantova, Mattia Palazzi, hanno insieme preso posizione verso il premier Mario Draghi e il Governo.

«Il destino di Mps interessa fortemente anche le nostre città e i nostri territori. Come noto, il dossier è ancora aperto e l'esito della "due diligence" avviata da Unicredit produrrà elementi fondamentali per le successive valutazioni. Siamo certi che il Governo, nel valutare le ipotesi in campo, quella aggregativa o quella autonoma, avrà come primo pensiero quello delle migliaia di lavoratori e lavoratrici e l'economia dei territori».

«Proprio per questo - continua la nota - siamo impegnati nel rappresentare gli oltre 4.000 dipendenti di Antonveneta Mps che lavorano a Padova e nel Nordest, e gli oltre 1.100 dipendenti della ex Banca Agricola Mantovana, ora Mps, che operano nella città e nella provincia di Mantova, nonché l'economia dei rispettivi territori in gran parte caratterizzati da piccole e medie imprese. Chiadiamo pertanto - concludono Giordani e Palazzi - che tutta la filiera istituzionale e i territori vengano tenuti in considerazione e coinvolti nelle valutazioni che il Governo dovrà assumere».