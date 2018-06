Lo vedete quest'uomo? È un ultramaratoneta, capace di correre per 27 ore di fila

di Barbara Turetta

LIMENA - E' unatra le più dure dove corpo, mente, spirito, gambe e sonno vengono messi alla prova., ma alla fine ha chiamato al telefono la compagna Barbara e il loro bimbo Tommy: così, insieme a loro, è riuscito a percorre gli ultimi chilometri.e compagno di Barbara Sturaro, vicepresidente del comitato Marciapadova e tra le promotrice della stroller runner (la corsa spingendo il passeggino) con il piccolo Tommy, ce l'ha fatta completando i 202,4 km della Nove Colli Running, classica che si tiene in Emilia Romagna.L'unico fra i tre padovani iscritti (170 i maratoneti che si sono cimentati in questo lungo percorso) ad averla conclusa piazzandosi al 44. posto fra gli 80 runner che hanno tagliato il traguardo. Bellato ci ha impiegato 27 ore e 56 minuti. Una impresa tutta d'un fiato dove, per dare un'idea della distanza e dello sforzo, è come se si corressero cinque maratone di fila. Podista da una decina d'anni, ha iniziato a correre per perdere qualche chilo dopo essere arrivato a pesarne 105...