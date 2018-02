Trancia i cavi dell'alta tensione e precipita con l'ultraleggero: illeso

I particolari sul Gazzettino del 5 febbraio.

MONSELICE - Momenti di paura nella Bassa Padovana questa sera quando è precipitato un ultraleggero aSul posto sono accorsi i carabinieri. Dalle prime informazioni pare che il velivolo abbia toccato i fili dell'alta tensione e poi il pilota (che era da solo contrariamente a quanto riportato in un primo momento) è riuscito a mantenere il controllo ed è di fatto atterrato in maniera "ruvida", ma senza riportare ferite. Soltanto con un grande spavento.L'incidente a 2 passi dall'Italcementi: il pilota è. Per un guasto avrebbe perso il controllo del velivolo e tagliato i fili dell'alta tensione. È stato lui stesso a chiamare i soccorsi. Per ore numerose abitazioni sono rimaste senza energia elettrica.