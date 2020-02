I 101 anni di "Bepi" Bassi, l'ultimo sopravvissuto dei prigionieri nei gulag

VILLANOVA - Lunedì 3 febbraio dal 1919 a ieri l'altro: cioè a dire, 101: gli anni di Giuseppe Bepi Bassi, geometra, ufficiale del Regio Esercito, prigionia nei gulag sovietici, ancora arzillo fisicamente (soltanto un po' di sordità, lamenta), una antica chioma d'argento, a ricordare magari le innevate distese russe, e con una mente ancora lucidissima. Grande festa lo scorso anno per il traguardo del secolo del popolarissimo Beppi, nella sua Villanova di Camposampiero, dove è grande nonno (oltre che dei nipotini di casa), per così dire, e festa in tono minore, ma pur sempre festa, sua, della famiglia e del paese, adesso per il 101esimo compleanno.

E se ieri è stato festeggiato nell'intimità casalinga con i figli Alberta, Carlo e i nipoti Luca, Matteo, Benedetta (con tanto di torta, ovviamente), l'omaggio corale del paese avverrà domenica 9 febbraio con la proiezione, nella Pieve di San Prosdocimo, del docufilm a lui dedicato, dall'emblematico titolo Bassi l'ora, il soprannome, sottolinea «che mi era stato dato dai compagni di prigionia nei gulag sovietici, perché nonostante sopraffazioni, perquisizioni, eccetera, l'orologio ero sempre riuscito a salvarlo, nascondendolo, sì da poter controllare il trascorrere del tempo». Presentato al Lido di Venezia nell'agosto 2019, ha ottenuto vari riconoscimenti. Bassi l'ora, della regista Rebecca Basso, si basa dunque sul racconto di uno degli ultimi reduci di Russia, raccolto dalla sua viva voce. La partenza nel febbraio del 1942 del sottotenente del 120. Reggimento artiglieria motorizzata, la cattura da parte dei russi alla vigilia di Natale di quell'anno, l'esperienza nei gulag di Tambov, Oranki, Suzdal, e l'incontro con un prete speciale, il cappellano medaglia d'oro don Enelio Franzoni, sono le tappe della vicenda bellica di Beppi, rimpatriato nell'estate del 1946.

Bassi ha pubblicato anche un libro dall'emblematico titolo: Dal fronte del Don ai lager sovietici. Libro e docufilm sono peraltro oggetto di interesse nelle scuole, dove il vecio dei veci ha più volte intrattenuto bambini e ragazzi con il racconto della sua esperienza, legata, peraltro, anche all'arte figurativa, grazie alle doti di eccellente disegnatore. Che cosa è cambiato dall'anno scorso a oggi? «Nulla. Conduco la mia consueta vita in casa col figlio Carlo, la nuora e la piccola Benedetta, nata proprio un giorno prima del mio compleanno, l'anno scorso. Ho poi la vicinanza anche della figlia - abita a un centinaio di metri da noi». La sua giornata come la trascorre? «Sveglia alle 8, colazione, poi leggo Il Giornale'. Dopo pranzo, letture varie, guardo la tv e faccio conversazione con chi viene a trovarmi, senza trascurare la mia nuova nipotina con la quale gioco. Dopo cena, seguo alla tv notiziari, dibattiti politici, programmi sportivi. Verso le 23, a letto».

Ecco, nella semplicità familiare e paesana, il trascorrere dei giorni di Giuseppe Bassi - finché Dio vorrà, secondo la fede che lo aveva assistito in tempi duri, e che continua ad accompagnarlo nel cammino della vita.



