L'Ulss 6 cambia strategia: tamponi su prenotazione dal 12 gennaio, bisogna iscriversi su Internet

PADOVA - La campagna vaccinale dedicata ai più piccoli mette il turbo. L'Ulss 6 Euganea organizza per domenica un open-day al padiglione 6 a misura di bimbo, con linee vaccinali potenziate e percorsi preferenziali dai 5 agli 11 anni. Inoltre, da lunedì, scatta la possibilità di accedere senza prenotazione alla prima dose di vaccino nei punti vaccinali del padovano per tutti coloro che hanno da 12 anni in su.

Da ieri sono state aperte le prenotazioni della terza dose anti-Covid19 (o dose booster) anche per chi ha un'età maggiore o uguale a 12 anni. Somministrazioni che avverranno trascorsi almeno quattro mesi dal ciclo vaccinale primario. Se da un lato si alza lo scudo contro il Covid grazie alla vaccinazione, dall'altro l'Ulss 6 provvede alla riorganizzazione del sistema di screening sul territorio. Per far fronte all'aumento della richiesta di tamponi ed evitare code, dal 12 gennaio l'ente di via Scrovegni annuncia l'accesso ai punti screening solo su prenotazione e con impegnativa.

Gli accessi liberi, sempre con prescrizione medica, sono possibili fino a martedì prossimo. Mentre per fissare un appuntamento nei giorni successivi è sufficiente collegarsi al sito aulss6.veneto.it, alla pagina dedicata ai tamponi.

Una volta scelta la sede, si apre un calendario in cui il cittadino può scegliere la prima data utile. Per prenotare chiarisce l'Ulss 6 Euganea - l'utente deve inserire i suoi dati (nome, cognome, indirizzo mail e/o cellulare) e il codice dell'impegnativa, dematerializzata o rossa: si tratta di 15 caratteri alfanumerici indicati sotto il codice a barre posizionato in alto a destra. A conclusione della prenotazione il cittadino visualizza una pagina riassuntiva di conferma dell'appuntamento, con la possibilità di modificare la data, o disdirlo. In contemporanea le stesse informazioni vengono inviate alla sua mail o via sms.

I medici e i pediatri di famiglia, che prescrivono i tamponi per i propri assistiti, sono stati informati della nuova organizzazione. La prenotazione non si applica ai tamponi di screening e sorveglianza delle scuole, la cui programmazione resta in capo al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica (Sisp) e alle direzioni delle scuole, come già consolidato nei mesi precedenti. Dal 12 gennaio non sarà più possibile eseguire tamponi senza impegnativa e in libero accesso anche per i soggetti di età minore di 12 anni, come invece avveniva in precedenza. Inoltre, il tampone molecolare non e più necessario per confermare una positività al tampone rapido eseguito presso le sedi aziendali o presso i medici di famiglia o pediatri di famiglia.

Il giorno dell'appuntamento si deve avere a disposizione la tessera sanitaria, il promemoria/impegnativa del medico prescrittore e la mail/sms con evidenza della prenotazione fa sapere l'Ulss 6 - I cittadini che necessitano di aiuto nella prenotazione possono contattare il call center dedicato al numero 049 7448090 attivo da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18.30 e sabato dalle 8.30 alle 12.30 oppure scrivere a prenotazionetamponi@aulss6.veneto.it».

Il cambiamento a livello organizzativo arriva dopo diverse settimane di caos e disservizi nei centri tampone. Soprattutto all'ospedale ai Colli e allo stadio Euganeo, a partire da metà dicembre, sono state segnalate attese di ore agli ingressi. Nel padovano sono attivi anche i due punti tampone (uno per adulti e l'altro pediatrico) dell'Azienda ospedaliera, allestiti nel parcheggio di via San Massimo, che lavorano su prenotazione. In questo caso basta collegarsi al sito aoup.myprenota.it/tamponiconimpegnativa.



