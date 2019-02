E' mancato lo scrittore Ugo Suman, autore dell'Orto di casa: aveva 89 anni

di Nicola Benvenuti

Articolo completo sul Gazzettino del 18 febbraio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E' morto, cantore della vita familiare e semplice del Veneto di un tempo, legata strettamente alla fede cristiana, anche attraverso le colonne del Gazzettino, ma anche volto noto delle tv locali della regione, fino a pochi anni fa. Solide radici nella bassa padovana, Suman era nato a, in provincia di Padova, secondo di sette fratelli, il 31 marzo 1929 e dopo le scuole medie, aveva ottenuto il diploma di ebanista.Sposatosi con Marina Rocca, nei primi anni '50 si trasferì a Padova, dove aprì una bottega di antiquariato, gestita per qualche anno, prima di passare alle dipendenze di una multinazionale che operava nel settore delle macchine per l'edilizia. La sua passione fin dagli anni giovanili furono però le lettere, la composizione in versi e sonetti in modo particolare, coltivata in ogni momento libero dalle attività lavorative: dal 1950 infatti collaborò ininterrottamente a periodici e quotidiani locali, regionali e nazionali, sui quali scriveva in lingua italiana e in lingua veneta. Ideatore e conduttore di una serie di rubriche radiofoniche e televisive su emittenti locali e regionali. Con il Gazzettino la collaborazione è stata quarantennale, autore della storica rubrica settimanale «L'Orto de Casa», in sintonia con le. Dal 1982 i suoi racconti sono stati tradotti in lingua tedesca e pubblicati regolarmente su prestigiose riviste letterarie.