Messaggio di pace del videomaker ucraino nella piscina di Montegrotto Terme

MONTEGROTTO TERME - A un mese esatto dall'inizio della guerra, il videomaker ucraino Matt Evans, nome d'arte di Gennadii Kravchenko, in Italia dal 2014, ha voluto celebrare la sua terra con il video 'We are Ukraine' girato, sulle note di 1944, brano dell'ucraina Jamala che ha vinto l'Eurovision nel 2016, a Y-40 The Deep Joy, la piscina con acqua termale più profonda del mondo di Montegrotto Terme, in provincia di Padova. Una visione acquatica di speranza e pace in cui Evans ha coinvolto connazionali come la 15enne Sophia Beatrice Maporti, ucraina da parte di mamma, il fotografo Alessandro Marcheselli, adottato da genitori italiani, la fotografa Olga Mufel nata a Kharkiv e ormai veneziana.