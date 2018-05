Uccisa da una trasfusione di sangue infetto: 700mila euro alla famiglia

di Marco Aldighieri

CADONEGHE -, i giudici della Corte d'Appello di Venezia hanno condannato il Ministero della Salute acon. La vittima era M.G. di Cadonegheil 4 giugno del 2007 dopo un calvario fatto di decine di ricoveri ospedalieri. Malata fin da piccola di, aveva bisogno di trasfusioni per restare in vita.ILa donna, nata nel 1965 a Padova, all'età di vent'anni è stata. Si era sottoposta, come altre decine di volte, a una trasfusione di sangue in una delle strutture dell'Azienda ospedaliera di Padova. E quella volta una delle sacche, molte provenivano dai paesi dell'Est Europa, non è stata sottoposta a un adeguato controllo. Un fenomeno che si è registrato in centinaia di casi tra gli anni 70 e 80, con un mancato controllo da parte del Ministero della Salute nella raccolta e nella distribuzione del sangue...