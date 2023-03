Limena. Ubriaco, prende a sassate l'auto di un carabiniere: pochi giorni prima era andato a chiedere consiglio per smettere di bere

LIMENA (PADOVA) - Prima chiede consiglio ai carabinieri, poi prende a sassate l'auto di uno dei militari. Ieri, 19 marzo, un 42enne moldavo è stato arrestato per danneggiamento a Limena.

Nei giorni precedenti l'uomo si era recato dai carabinieri per chiedere un consiglio: aveva problemi in famiglia e con l'alcol. I militari dell'Arma lo hanno ascoltato e gli hanno dato alcune informazioni in merito a chi poteva rivolgersi per risolvere la sua situazione. Sembrava tutto sistemato. Fino a ieri, quando il 42enne si è ripresentato in caserma completamente ubriaco. Ha scagliato un sasso contro l'auto di un carabiniere senza motivo: è stato fermato e portato nelle celle di sicurezza della stazione di Padova Principale in attesa della direttissima.