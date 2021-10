Ubriaco esce di casa e lascia il figlio di 4 anni solo: papà denunciato per abbandono di minore

VIGODARZERE - Ubriaco esce di casa e lascia il figlio di appena 4 anni da solo mentre la mamma si trova al lavoro: il papà viene denunciato per abbandono di minore. Ieri sera, primo ottobre, i carabinieri della stazione di Selvazzano Dentro hanno denunciato, in stato di libertà per abbandono di minori, un 36enne nato in India e residente a Vigodarzere. L'uomo, in forte stato di ebbrezza alcolica, è uscito dalla propria abitazione lasciando solo e senza alcuna sorveglianza il figlio di 4 anni.

L’intervento dei carabinieri è stato richiesto da un equipaggio del 118 che era intervenuto a seguito della segnalazone di una persona agitata, mezza nuda, sulla rampa di accesso di un condominio. L’uomo, che non voleva farsi identificare, aveva detto di abitare nelle vicinanze e che in casa aveva lasciato il proprio bimbo. Rintracciata la madre che si trovava al lavoro, il minore è stato riaffidato alla donna come disposto dal pubblico ministero di turno.