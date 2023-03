Legnaro. Ubriaco al volante, invade la corsia opposta: sfiorato il frontale con una pattuglia di carabinieri

LEGNARO (PADOVA) - Ubriaco fradicio, ha quasi fatto un frontale con una pattuglia dei carabinieri. È stato denunciato. Erano le 3 della notte tra il 12 e il 13 marzo: i carabinieri di Legnaro stavano percorrendo via Giacomello. Dal senso di marcia opposto arrivava una Volvo di grossa cilindrata a tutta velocità. Ha invaso la corsia vicina e solo la pronta manovra del carabiniere al volante ha permesso di evitare il peggio.

La pattuglia si è messa all'inseguimento della Volvo e quando sono riusciti a fermarla hanno notato subito che il conducente non era proprio lucido: biascicava, sembrava disorientato e i suoi movimenti erano impacciati. L'etilometro non gli ha dato scampo: 2.52 g/l. Per il 38enne originario dell'Ucraina e residente a Legnaro è scattata la denuncia per guida in stato di ebbrezza. Gli è stata ritirata la patente e sequestrato il mezzo. L'uomo è stato riportato a casa dalla sorella, svegliata in piena notte.