PIOVE DI SACCO (PADOVA) - Stava rientrando a casa al volante di un furgone, pur non avendone i più elementari requisiti. Ubriaco fradicio ai limiti del coma etilico denunciato dall'Arma al termine di una notte brava nella quale ha alzato in maniera spropositata il gomito. Quando l'altra notte ha visto in lontananza i lampeggianti dei carabinieri ha capito di essere finito nei guai. Un uomo di 52 anni di Piove di Sacco, C.S. conosciuto alla giustizia per precedenti reati, è transitato in via Borgo Botteghe a Piove al volante di un Fiat Ducato. Quando i carabinieri della locale stazione di Piove di Sacco gli hanno imposto l'alt, l'automobilista ha rallentato e ha accostato.



Dopo essere stato identificato, ha subito manifestato uno stato di alterazione psicofisica piuttosto evidente che ha indotto i militari a procedere all'esame dell'alcoltest. Ebbene, l'esame ha fornito una positività all'alcol pari a 2,57 g/lt quasi sei volte il limite consentito dal Codice della Strada. I carabinieri non hanno potuto fare altro che condurre in caserma il cinquantaduenne e al termine delle formalità di rito procedere alla denuncia per guida in stato d'ebbrezza con contestuale ritiro della patente. L'uomo, che a fatica riusciva a reggersi in piedi non ha fornito spiegazioni concrete su come avesse trascorso la serata prima dell'accertamento. Nel cuore della notte è stato costretto a contattare un familiare per far rientro a casa. L'intervento dei carabinieri dell'altra notte è stato più che mai fondamentale. Visto lo stato psicofisico nel quale versava l'indagato, concreto era il rischio che incappasse in qualche incidente stradale con tutte le conseguenze per se stesso e per gli altri utenti della strada. L'attività di monitoraggio del territorio, soprattutto negli orari serali e notturni, proseguirà senza sosta anche nel fine settimana con l'obiettivo di scongiurare gravi incidenti stradali.