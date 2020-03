SAN MARTINO DI LUPARI - Scene da Far West l'altra notte tra l'ospedale di Cittadella e San Martino di Lupari dove un 51enne in condizioni di forte alterazione alcolica ha aggredito gli ospiti di un B&B e, successivamente, personale sanitario, tra cui un medico. Infine, reso inoffensivo dai carabinieri, è stato denunciato per minacce e violenza a pubblico ufficiale, interruzione di pubblicoservizio e ubriachezza.

Protagonista dell'agitata notte è stato G.D., residente a San Martino di Lupari e domicialiato a Pianezze (Vicenza), al momento ospite di un B&B del luogo, dove l'intera vicenda è cominciata. I titolari del locale, infatti, hanno segnalato ai carabinieri che l'uomo aveva aggredito e ingiuriato loro e alcuni ospiti. Alla fine verso mezzanotte erano riusciti ad allontanarlo. Successivamente il 51enne, è stato soccorso da un'ambulanza del 118. Una volta giunto al pronto soccorso dell'ospedale di Cittadella, verso le 2 di notte, ha dato vita a un'ennesima sfuriata, entrando in sala d'attesa e spintonando il medico di guarda. A questo punto sono giunti i carabinieri, che lo hanno bloccato e denunciato.