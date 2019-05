Fuori strada in Bmw e passeggeri feriti, ubriaco: via la patente per 2 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VILLA DEL CONTE - Era finitoil 31 marzo, all'alba, dopo una serata in compagnia di amici nei locali del Camposampierese. Si trovava al volante di una320. Era. E ierano rimasti feriti. C.Z. di 20 anni, residente nell'Alta, è statoper lesioni stradali gravi e guida in stato d'L'incidente era accaduto in via Tremarende a Villa del Conte. Al volante si trovava C.Z., in compagnia di S.B., ventunenne, e di D.V., ventenne, anche loro residenti nell'Alta. Ieri per l'automobilista è giunto il verdetto: al momento dell'incidente era. Le analisi mediche effettuate in ospedale hanno evidenziato per lui una positività all'alcol di 1,05 g/lt, in pratica il doppio rispetto a quanto consentito dal Codice della Strada. Nell'incidente lo stesso C.Z. è stato giudicato guaribile in 30 giorni. Peggio è andata ai passeggeri: S.B. guarirà in 90 giorni, mentre l'altro amico D.V. si trova ancora ricoverato per le gravi lesioni riportate nell'impatto. A fronte di questo quadro, i carabinieri della Compagnia di Cittadella hanno denunciato C.Z.Contestualmente gli è stata ritirata la patente di guida. Secondo i militari dell'Arma che hanno operato la fuoriuscita sarebbe stata provocata oltre che da un quadro psicofisico alterato dall'assunzione di alcol anche dall'eccessiva velocità. Quando i primi soccorritori sono giunti sul luogo dell'incidente si sono trovati di fronte ad un'auto completamente distrutta con all'interno dei giovani doloranti, ma coscienti. Sono stati estratti dalle lamiere e portati con urgenza in ospedale.Il giorno dell'incidente i militari di Cittadella hanno escluso il coinvolgimento di ulteriori veicoli. Il conducente C.Z. ha fatto tutto da solo. Ora per un paio d'anni non potrà più mettersi alla guida. I controlli lungo le strade verranno ulteriormente potenziati al fine di scovare possibili automobilisti ubriachi e scongiurare così gravi incidenti stradali.C. Arc.