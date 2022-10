LOREGGIA - Ha bevuto talmente tanti cocktail alcolici che ad un certo punto in mezzo alla strada ha spento il motore della sua auto e si è appisolato ormai senza forze. Ubriaco fradicio, si è fermato in mezzo alla strada ed è crollato privo di sensi. Disagi alla viabilità e momenti di tensione ieri mattina in via Boscaleto a Loreggia.



Alla centrale operativa del 112 sono pervenute più segnalazioni che hanno spinto una pattuglia dei carabinieri della stazione di Trebaseleghe ad effettuare un sopralluogo. Il timore, infatti, era quello che l'uomo stesse male e fosse stato colto da malore, ma alla fine si è scoperto che era soltanto alticcio ed incapace di proseguire la sua marcia. Quando i militari dell'Arma sono arrivati nella zona della segnalazione hanno cercato di svegliare l'automobilista, invitandolo a scendere per identificarlo.

Per tutta risposta il conducente, identificato come un 32enne residente in provincia di Vicenza, ha cominciato a proferire frasi senza senso, a colpire con pugni i militari operanti, ad offendere i carabinieri stessi e tutti coloro che indispettiti per il suo comportamento avevano tentato di invitarlo a spostarsi dal centro della carreggiata.

I militari dell'Arma dopo aver provato in tutte le maniere a farlo ragionare, non hanno potuto far altro che bloccarlo, renderlo inoffensivo e accompagnarlo in caserma. Il trentaduenne è risultato completamente ubriaco. Al termine delle formalità di rito è stato arrestato per oltraggio, violenza, resistenza a pubblico ufficiale e molestia e disturbo alle persone. Non è dato sapere dove l'uomo abbia trascorso la nottata, sta di fatto che se non si fosse addormentato lungo la strada ormai stremato per l'alcol ingurgitato, sarebbe potuto diventare un autentico pericolo per gli altri automobilisti in transito. Lungo via Boscaleto i disagi sono andati avanti per circa un'ora, tempo necessario agli operatori di terminare l'attività. Poi finalmente l'auto dell'arrestato è stata spostata dalla carreggiata e la viabilità è tornata regolare.