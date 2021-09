NOVENTA - Ubriaco fradicio si è rifiutato di pagare il conto al bar, prima di defilarsi ha tentato anche di rubare il salvadanaio delle mance posto vicino alla cassa. Una volta raggiunto dai carabinieri, non distante dal luogo della segnalazione, ha minacciato i militari e si è rifiutato di fornire le proprie generalità. Il diciassettenne già noto alle forze dell’ordine per reati in materia di stupefacenti, l’altra sera ha seminato il panico...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati