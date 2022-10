PADOVA - Arriva in città Tuttinfiera: da domenica a martedì saranno tre giorni di passioni. Sport, hobby, collezioni, benessere, artigianato, divertimento, cibo: la 38^ edizione di un evento, definito dalla Regione, di rilevanza nazionale, si svilupperà in 7 padiglioni, organizzati da Nord Est Fair.

Il programma

Sono attesi più di 25.000 visitatori per un appuntamento che quest'anno propone tre nuovi eventi dedicati alle passioni: Padova Benessere; Praga Festival; Padova Halloween. I 400 espositori si racconteranno in 11 macro settori: American Dream nel pad.8; Elettronica nel Pad.7; Avviamento allo sport nel Pad.7; Praga Festival nella Galleria 78; Modellismo&Giocolandia nel Pad.3; Disco & Fumetto nel Pad. 4; Portobello Vintage Market, Wine Beer Food Casa e Turismo più Padova Halloween nel Pad.5; Padova Benessere nel Pad.15, Street Food.

«Bisogna essere un po' matti, molto aperti, per visitare Tuttinfiera che propone tante attività interessanti - ha commentato Nicola Rossi, presidente di Nef - Per Padova Benessere sono impegnate 120 aziende che presenteranno tutto ciò che serve a migliorare la salute di mente, corpo e spirito. Sarà un viaggio a 360° tra relax, massaggi, alimenti bio e vegani, erboristeria, integratori, cosmetici, editoria. Presenti anche quattro monaci tibetani che realizzeranno un mandala di sabbia: al termine delle tre giornate, i monaci procederanno al rito di distruzione del mandala. Tra le curiosità, anche un'esposizione di bonsai con tante informazioni su come crescerli e mantenerli».

Cosa aspettarsi

Per la prima volta in Fiera, Padova Halloween, lo spazio gotico che ospiterà mercatino e collezioni di oggetti horror, preparerà una Horror House con allestimenti e scenografie a tema: la festa autunnale degli scheletri non deluderà gli appassionati. Il pubblico si muoverà tra croci e scheletri, mostri e vampiri, zucche e streghe. Praga Festival, festival indipendente e itinerante, sarà la festa della birra con intrattenimenti musicali fino a notte inoltrata, grazie a Radio Peter Pan. Una sezione del Padiglione 5 è dedicata alle attività produttive con la presenza di alberghi, ristoranti, birrerie artigianali ed enoteche che mostreranno le tante proposte. American Dream apre a Padova la grande kermesse di auto e moto americane, con l'evento clou: la gara di Italian Motorcycle Championship che, nei tre giorni di fiera, vedrà in lizza decine di moto, presentate nelle loro particolarità. Martedì 1 novembre, alle 11,45, prenderà il via la grande sfilata con le auto a stelle e strisce, in arrivo da Corso Australia: sarà una passerella di splendide vetture Made in Usa. Il padiglione Avviamento allo sport porterà sul palco musica-movimento con diverse lezioni sportive e la presentazione delle discipline a cui poter partecipare: è la Padova Fitness Convention. A Disco e Fumetto sono attesi gli appassionati di dischi, dvd, fumetti e figurine che troveranno espositori e collezionisti da tutto il mondo: un appuntamento imperdibile per chi cerca il vinile degli artisti preferiti, il fumetto che manca, la figurina del calciatore per completare l'album. Modellismo e giocolandia sarà pieno di giocattoli per tutte le età, da provare o da acquistare. Nel centro del padiglione, saranno preparati migliaia di mattoncini di Lego, sfusi e in scatole. Portobello Vintage Market fa entrare in Fiera juke box, abiti della nonna, francobilli, monete, cartoline, ninnoli, mobili, icone, abiti, manifesti, fotografie, articoli militari e gioielli che raccontano gli ultimi anni del nostro paese: oggetti unici, prodotti da industrie che non esistono più, il cui acquisto può permettere di fare un vero affare. Elettronica amatoriale è l'immancabile appuntamento dedicato all'elettronica amatoriale e professionale.