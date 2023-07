PADOVA - ​Colazione vista Gran Guardia e pernottamento in luogo storico, con affaccio su piazza dei Frutti. Nuovo Bed & breakfast in pieno centro? No. È il bivacco di turisti tedeschi che hanno improvvisato un pic nic con tanto di seggiole pieghevoli e “schiscette” con le vivande prêt-à-porter in piazza dei Signori, proprio all’ombra della Gran Guardia, e il giaciglio di un senza tetto sotto il porticato del palazzo della Ragione trasformato in una camera da letto, con volte a sesto dei portici quasi millenari come soffitto. Tutto sotto gli occhi attoniti dei commercianti ma anche di visitatori e turisti attratti in città proprio per visitare le bellezze tutelate dall’Unesco. Massimiliano Pellizzari, presidente di Acc: «Il sindaco faccia un’ordinanza come ha fatto Brugnaro a Venezia contro i turisti incivili, e i vigili allontanino i clochard».