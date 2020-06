Turista di 44 anni annega sotto gli occhi di figlio e marito

LECCE - Tragedia in Salento oggi pomeriggio nel mare di Porto Cesareo. Una turista vicentin di 44 anni è annegata poco prima delle 14.

La donna era in vacanza nel Salento con il marito ed i figli quando poco dopo le 13.30 hanno fatto il bagno insieme. Ha indossato maschera, boccaglio e pinne per godersi i fondali cristallini del tratto di spiaggia di Punta Grossa 1, poco distante dal lido La Spiaggetta. Sembrava presa dalla bellezza dei fondali M. N. hanno creduto i suoi familiari non vedendola tornare a riva dopo 20 minuti. Il marito tuttavia si è poi accorto come il corpo fosse immobile sulla superficie dell'acqua. E si è allarmato.

Un tuffo e due bracciate per raggiungerla e si è accorta che la moglie avesse perso conoscenza. L'ha trascinata a riva dove intanto le sue urla hanno fatto scattare l'allarme. E' arrivata un'ambulanza del 118 della postazione di Veglie, i sanitari le hanno praticato le manovre di rianimazione nel tentativo di fare riprendere il battito cardiaco e la respirazione ma non c'è stato nulla da fare. Una tragedia ancora più dolorosa perché consumatasi sotto gli occhi dei figlie del marito. Sono intervenuti i carabinieri che hanno informato il pubblico ministero di turno Francesca Miglietta.

La vittima proveniva dalla provincia di Vicenza e non di Padova come sembrava in un primo momento.





