Trentenne tunisino lancia sassi contro i passanti e rapina un filippino: arrestato ed espulso

PADOVA - Ieri pomeriggio, 20 aprile, intorno alle 14 una Volante è intervenuta in zona Chiesanuova dove una donna era ferma a bordo della propria auto e chiedeva aiuto. Avvicinata dagli agenti, ha riferito che, poco prima, mentre transitava in strada, era stata colpita da un sasso, scagliatole contro da uno straniero di cui ha subito fornito la precisa descrizione. Il vandalo le aveva danneggiato la carrozzeria dell’auto. La donna dichiarava che lo stesso straniero aveva danneggiato anche un’altra auto, in sosta nelle vicinanze, lanciandovi una grossa pietra.

Si avvicinava poi alla Volante anche un passante, filippino, che affermava di essere stato colpito al volto con degli schiaffi dallo stesso straniero il quale gli aveva strappato il cellulare dalle mani per poi gettarlo in strada poco più avanti causandone la rottura.

L’autore dei fatti è stato immediatamente individuato dagli agenti della sezione Volanti ed accompagnato in questura per l'identificazione. Si tratta di un tunisino di circa 30 anni, irregolare sul territorio il quale, a seguito di arresto per la tentata rapina del cellulare ai danni del filippino che ha riportato alcuni giorni di prognosi a causa dell’aggressione, è stato poi espulso ed accompagnato, già nella serata di ieri, presso il Cpr di Gradisca dove verrà trattenuto in attesa di essere rimpatriato.