Alessandra Biffi dirige la clinica di oncoematologia pediatrica di Padova, all’avanguardia per trattare le patologie genetiche: «Oggi leucemie più frequenti, in forme meno gravi 9 bambini su 10 guariscono ma è lungo il percorso per riportarli a casa».



«L'altra mattina abbiamo pianto con genitori che conosciamo da tanto tempo: abbiamo dovuto dire che per il loro bambino non si poteva fare più niente. Questi bambini stanno qui con noi spesso per anni. Diventano nostri figli, erano i miei figli già prima che nascesse il mio Guido». Alessandra Biffi, 49 anni, milanese dirige la clinica di oncoematologia pediatrica di Padova e insegna pediatria al Bo'. Adesso che il Covid ha allentato la presa, i bambini hanno rioccupato il grande spazio dove incontrano i genitori e giocano. M ha sette anni, ha perso tutti i capelli, gli occhi sono celesti come la tinta di una parete d'ospedale. Ha fatto un aeroplanino di carta che compie un volo breve prima di cadere. E I, 12 anni, anche lui senza capelli, si stringe alla giovane madre. Raccoglie un dinosauro di gomma e lo muove come in una scena di Jurassic Park: fa finta di avere paura, poi si riempie la bocca della risata. La dottoressa Biffi guarda da dietro la vetrata. «Questo è un posto decisamente particolare. Qui ci occupiamo di diagnosticare e di curare bambini che hanno patologie del sangue anche tumorali. Tutte malattie rare. Ogni giorno abbiamo 60 pazienti e un reparto sempre pieno con 20 letti di degenza ordinaria e 6 letti in unità di trapianto». A Padova è arrivata dopo una carriera internazionale da ricercatrice e un'esperienza da direttrice del dipartimento di terapia genica a Boston con cattedra ad Harvard. Nel suo campo è una autorità, ha uno spazio anche nel libro dell'anno della Treccani. Ha messo a punto un metodo e un farmaco per curare una malattia rara dell'infanzia, la Leucodistrofiametacromatica (Mld): nelle cellule staminali dei pazienti si introducono geni sani attraverso il virus modificato dell'Hiv che viene usato come una specie di ariete prima di reinfondere le staminali modificate nei malati.



Il metodo funziona, si può estendere anche ad altre malattie?

«Sì, è partito un filone. La mia ricerca spiega come utilizzare queste cellule con la terapia genica, per esempio anche per la talassemia. Con approccio modificato vale anche per curare altri tipi di tumore: per le leucemie acute del bambino ci sono già farmaci in commercio che sono applicabili anche negli adulti per la leucemia e linfomi. Sono stata la prima in Italia, con una certa emozione, che ha infuso in un bambino un farmaco di questo tipo. La nuova sfida è ora farlo con nuove malattie, come diabete e sclerosi multipla».



Era una bambina che da grande voleva fare proprio la studiosa di genetica?

«Ho perso papà che avevo tre anni e mezzo, sono cresciuta con una mamma che si è rimboccata le maniche e con nonni molto vicini. Poi la mamma ha trovato un compagno che mi ha seguita passo per passo. Avevo incominciato in Ingegneria, mi annoiavo, mi sono spaventata, così ho detto alla mamma: Io la mattina voglio essere contenta di andare a lavorare, cambio facoltà. E sono passata a Medicina, volevo fare genetica. A Milano, al San Raffaele, il professor Claudio Bordignon, professore di ematologia, pioniere del trapianto di midollo tra adulti, aveva fondato un istituto unico in Europa, in collaborazione con Telethon per lo sviluppo della terapia genica. Vado a sostenere da lui l'esame di ematologia e mi chiede di parlare della leucemia, era il mio argomento: mi ha invitato a discutere la tesi con lui. Da quel momento ho incominciato a occuparmi della terapia genica, ho lavorato nell'istituto per vent'anni, fino al 2015. Bordignon e, dopo di lui, Maria Grazia Roncarolo e Luigi Naldini, mi hanno insegnato come camminare per questa strada».



E la ricerca partendo dal virus dell'Hiv?

«Naldini è stato lui il primo a sviluppare un tipo di strumento per il trasferimento di geni terapeutici basati sull'Hiv. Virus resi innocui per portare all'interno delle cellule un pezzo di Dna e fare sì che la cellula acquisisse una funzione nuova. Se il paziente ha una malattia genetica, cioè manca un gene, rimettiamo la funzione che gli manca per curare la sua malattia. Siamo partiti dal virus che ai tempi faceva tanta paura perché abbinato all'Aids, si trattava di portare nelle cellule il gene sano. Abbiamo raccolto per tre anni tutti i dati e trovato reagenti per curare pazienti. Nel 2010 abbiamo iniziato a trattare questa malattia rara, Mld, che è terribile: i bambini nascono normali ma dopo anni incominciano a manifestarsi i segni, non tengono la testa su, smettono di camminare. Ma se si riesce a fare una diagnosi precoce, se trattata alla comparsa dei primissimi sintomi, anche a un anno di età perché i piccoli incominciano a regredire, allora possono avere una vita pressoché normale grazie a questo farmaco che ha un nome liberatorio: Lib-Mld, liberaci dalla malattia. Il primo bambino trattato arrivava dal Libano: oggi è in Italia, parla tre lingue, sta bene. I suoi due fratelli più grandi sono morti della stessa malattia quando avevano cinque anni».



Lei è stata in America a dirigere un grande programma di ricerca.

«Dopo aver lavorato vent'anni a Milano, nel 2015 ricevo un'offerta di lavoro dagli Usa: ci ho pensato sopra un anno, mi ha convinto mio marito, neuroradiologo. Si chiama Letterio, con quel nome io lo chiamo per cognome: Politi. Sono andata a Boston come professore associato ad Harvard e con la direzione del Programma di terapia genica. Era una sfida. A Milano mi ero sempre occupata della mia nicchia, mi sentivo anche protetta, ora si trattava di prendere in mano un programma già avanzato e di fare qualcosa di nuovo. Ho imparato a lavorare in un modo diverso, ho acquisito nuove competenze scientifiche e anche manageriali».



E a Padova come è arrivata?

«Nel 2018 mi arriva all'orecchio che il professor Beppe Basso voleva parlarmi e ci siamo incontrati in un ristorante con la mediazione della Roncarolo, che oggi insegna a Stanford. Doveva andare in pensione e voleva propormi di venire a Padova a portare avanti il suo lavoro. Già in autunno ero a Padova con mio figlio Guido che frequentava la seconda elementare. Il cambiamento è stato radicale, fino a quel momento mi ero sempre occupata di studi clinici e di trapiantologia pediatrica, ma sempre con l'occhio clinico del ricercatore. Qui sono arrivata a fare anche tanto altro».



Perché Padova è un posto speciale?

«Questo è un posto decisamente particolare, ci occupiamo di diagnosticare e di curare bambini che hanno patologie del sangue, tutte malattie rare, però mai abbastanza rare. Siamo collegati con la Torre della Città della Speranza che è una grandissima realtà. Puntiamo prima di tutto sulla diagnostica avanzata per fare una mappa precisa del malato per mirare al suo tumore, non a quel tumore in generale. Poi la ricerca per identificare una terapia. Ogni giorno nel nostro laboratorio diagnosi arrivano campioni da tutta Italia, 6000 l'anno. Padova è all'avanguardia, qui in quarant'anni sono stati fatti più di 600 trapianti in bambini. Nella Torre della ricerca ci sono 55 giovani ricercatori e molti di loro purtroppo sono precari, ma hanno una grande volontà e un entusiasmo eccezionale, il mio lavoro è anche trovare risorse per sostenere il loro salario. La nostra ricerca ha appena ricevuto un prestigioso premio della Comunità Europea che ci dà cinque anni di respiro».



È più difficile curare un bambino?

«Le malattie nel bambino sono sempre difficili da accettare. I tumori nel bambino sono in aumento, nel mondo occidentale sono tra le cause di morte in età pediatrica. Le leucemie sono più frequenti e fino a 30 anni fa guarivano pochissimi, oggi nelle forme meno gravi nove su dieci guariscono. È complicato anche riportarli a casa dopo tanti mesi di ospedale. C'è un lungo percorso per riportare il bambino a fare il bambino».