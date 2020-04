​Bimbi con leucemia e tumori: aiuto psicologico a distanza ai piccoli e ai loro genitori

PADOVA - La clinica di Oncoematologia pediatrica di Padova va incontro alle esigenze dei propri pazienti, in questo delicato periodo dovuto all’emergenza sanitaria da Covid-19, attivando un servizio di supporto psicologico a distanza, reso possibile grazie al contributo di Fondazione Città della Speranza. La necessità di rispettare le norme di isolamento e distanziamento sociale ha imposto un’interruzione dei colloqui tra psicologhe, pazienti e genitori che erano stati intrapresi al centro. Qui convergono circa 1500 pazienti, ovvero quanti sono in trattamento per neoplasia, in fase di monitoraggio post trattamento o affetti da patologia ematologica cronica. La situazione attuale, pertanto, motivo di preoccupazione e ansia, rende quei colloqui ancor più indispensabili.



Di qui la disponibilità, da parte del team di psicologhe e in accordo con la direttrice della clinica, la professoressa Alessandra Biffi, di dedicare ai pazienti che lo richiedano un supporto a distanza, che potrebbe avere anche uno scopo motivazionale. Città della Speranza si è attivata per garantire il servizio, fornendo tre smartphone, donati dal punto vendita Daicom di Carlo Dai Zovi di Vicenza, e altrettante schede Sim in comodato d’uso gratuito.



Per accedere al servizio e prenotare il proprio colloquio telefonico, basta inviare un sms. Per continuità assistenziale, si richiede di contattare le dottoresse secondo la patologia in trattamento: Marta Tremolada (leucemie o altra patologia ematologica) cell. 3357431346; Cinzia Cereda (neoplasie) cell. 3387307810; Marina Perdibon (drepanocitosi o sickle cell disease) cell. 3387228855.