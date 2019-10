MONSELICE (PADOVA) - Non riusciva a prendere sonno dallo scorso ferragosto a causa di un tumore benigno ed ora, dopo un intervento all'ospedale di Monselice, è guarita. Protagonista una bambina di 6 anni, affetta da osteoma osteoide, che le impediva appunto di prendere sonno da oltre due mesi: i dolori molto forti insorgevano maggiormente la notte rendendo impossibile il riposo. Così è stata sottoposta a un intervento di termoablazione a radiofrequenza Tc-guidata e quel tumore che la teneva sempre sveglia è stato agganciato con un ago, bruciato a 80 gradi e annientato.



La piccola, ora guarita, e non lamentandosi più dei dolori, ha ripreso a dormire. L'operazione, durata circa 45 minuti, emettendo una quota di radiazioni molto bassa, è stata eseguita da Gianluca Bisinella, direttore dell'Unità operativa complessa di Ortopedia e Traumatologia, il radiologo interventista Matteo Todisco, l'anestesista Pietro Cattaneo e personale tecnico-infermieristico.



L'origine di questa forma di tumore è ancora sconosciuta, ma ha un quadro radiologico caratteristico: si riconosce un «nidus» ovvero una piccola area, rotondeggiante, più spessa del normale. Invece di seguire la chirurgia tradizionale, con raschiamento del nidus correndo i rischi legati all'atto operatorio, i clinici hanno adottato una tecnica mini-invasiva senza cicatrici chirurgiche, con sicurezza nella localizzazione della sede di trattamento, bassissimi rischi legati all'intervento, ricovero di una sola notte.

