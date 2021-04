CADONEGHE (PADOVA) - In soli sette mesi il cancro si è portato via Marco Bechini, 56 anni, noto istruttore di fitness, body building e titolare della palestra Power & Fitness di via Conche a Mejaniga. Il suo sorriso si è spento per sempre poco dopo la mezzanotte di sabato, nel suo letto a casa, come aveva chiesto alla moglie Paola: «Non lasciatemi morire da solo in ospedale - aveva detto fin dall'esordio della sua malattia-. Quando sarà il...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati