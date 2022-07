VO' - Non ce l'ha fatta Rosanna Sinigaglia, la donna di Vo' morta lunedì dopo lunga malattia. Aveva 55 anni. Sposata giovanissima, aveva avuto il primo figlio a 17 anni ed era da poco diventata nonna di due nipotini. Un'esistenza trascorsa tra la casa e il lavoro. La ricorda così il marito Natalino Biasio, agricoltore e anima del gruppo alpini del paese. «Rosanna era una madre esemplare e una donna forte, capace di prendere importanti decisioni anche nell'azienda di famiglia. Aveva voluto prendersi cura delle vacche da latte e lo ha fatto egregiamente fino a quanto abbiamo chiuso l'attività. Non stava mai ferma, tanto che nei fine settimana lavorava come cuoca in un agriturismo».

«​I medici le avevano dato due anni di vita»

La famiglia di Rosanna e Natalino è unita e forte. I figli della coppia, Alex, Lisa e Mery, hanno tutti più di 30 anni e sono riusciti nel tempo a creare un centro di affetti stabile, tutti educati a badare alle faccende di famiglia. Negli ultimi due anni, i ragazzi e il marito si sono preparati a dire addio a Rosanna: a metà 2020, la donna ha accusato i primi sintomi del male. «I medici le avevano dato due anni di vita nella migliore delle ipotesi - aggiunge commosso il marito - e così è stato. Negli ultimi tempi ci davamo tutti il turno per accudirla e Rosanna non è mai rimasta sola». Nonostante la sofferenza, una fede incrollabile l'ha confortata durante la malattia: solo qualche anno prima, marito e moglie erano andati in viaggio a Lourdes, meta a cui Rosanna teneva particolarmente. Durante il primo lockdown, nel febbraio 2020, Natalino aveva costruito un capitello dedicato a Maria: «Era stata come una premonizione. Se fosse successa una disgrazia, mi aveva chiesto di essere cremata e di custodire le ceneri accanto alla Madonnina. Purtroppo non si può fare, ma riposerà accanto ai suoi genitori». Esprime cordoglio anche il sindaco Giuliano Martini: «Conservo il ricordo di una donna educata e a modo, una grande mamma. Rimane il rimpianto di aver perduto prematuramente una persona così tenace». I funerali di Rosanna si terranno oggi, alle 16, alla chiesa parrocchiale di Vo'.