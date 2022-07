MONTEGROTTO TERME - Una notizia terribile che ha scosso l’intera comunità di Montegrotto, dove era molto conosciuta. Martedì 5 luglio si è spenta, a soli 33 anni, Giulia Zenato. A stroncarla, nel giro di pochi mesi, un male incurabile che si era riacutizzato e che aveva affrontato con calma e serenità, senza mai perdere per un attimo la speranza di riuscire a vincere la sua battaglia. Il tumore ha purtroppo avuto l’ultima parola, cancellando passioni e progetti per il futuro.

Il ricordo

Un futuro a cui Giulia, nonostante la terribile prova che era stata chiamata ad affrontare, non aveva mai voluto rinunciare. «Era una ragazza solare, dal carattere forte e positivo, che non si è mai lasciata abbattere – la ricorda con voce velata dalla commozione lo zio Claudio Benatelli, con un passato di assessore ad Abano Terme -. La sua situazione, purtroppo, è peggiorata nelle ultime tre settimane e alla fine se n’è volata via». Un lutto straziante per il padre Italo e la sorella Alessia e la seconda grave perdita per la famiglia: sei anni fa, sempre per un cancro, era mancata l’amatissima mamma Silvia. «Per lei era stato un colpo durissimo – continua lo zio -, al quale aveva cercato di fare fronte con tutte le sue forze, anche se l’aveva profondamente segnata nello spirito ma, probabilmente, anche nel corpo. Forse quell’enorme dolore è stato fra le cause di quello che è accaduto dopo».

« Adorava l'Asia, era innamorata del Giappone »

Impiegata presso una ditta di Monselice, Giulia Zenato aveva conseguito una laurea in lingue orientali. «Adorava l’Asia, parlava benissimo il giapponese ed era innamorata di quel Paese, era attratta fortemente da tutti gli aspetti di quella cultura – prosegue Benatelli -. Aveva anche una grande passione per le farfalle e la montagna. Qualche settimana fa le avevo anche proposto di fare una gita, ma lei era ormai troppo debole. Non me la sento, mi aveva risposto, magari fra un po’ di tempo. Un tempo che purtroppo non c’è stato. Giulia è spirata allo Iov di Padova dove era stata ricoverata il giorno prima. Nonostante l’aggravarsi della sua malattia, continuava ad amare la vita e fare progetti, come quello di acquistare una casa assieme al suo compagno». La notizia della scomparsa di Giulia, comunicata dal congiunto sul suo profilo Facebook, si è subito diffusa in tutta la città termale. E nel giro di poco sui social sono arrivati numerosi messaggi di condoglianze. In questo periodo le era stato vicino, come amico e consigliere spirituale, anche Padre Marco dei Frati di Assisi. Giulia era infatti animata da una grande fede. La recita del Santo Rosario si terrà oggi alle 17 nell’Oratorio di Montegrotto. Il funerale avrà luogo domani, alle 10,30, nel Duomo cittadino.