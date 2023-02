MONSELICE - Maurizio e Victoria non ce l'hanno fatta ad coronare il loro sogno d'amore. Dovevano sposarsi a giugno, ma una tremenda malattia che appena un anno fa ha colpito Maurizio Calcarella al colon, se l'è portato via nella notte di martedì a soli 53 anni.

Leccese di origine, Maurizio si era trasferito a Monselice nel 2010 prestando servizio come tecnico commerciale per l'Abb di Monselice, nonostante fosse ingegnere per poi lavorare nell'ultimo periodo da casa. «Abbiamo lavorato insieme quindici anni condividendo la stessa scrivania - commenta una ex collega di Abb - ci sentivamo sempre e si era instaurato un rapporto di condivisione delle piccole cose. Era una persona estremamente autoironica, non aveva perso l'accento e si prestava allo scherzo, era generoso e puntuale. Non lo spaventava lavorare fino a tardi. Ricordava tutti i compleanni e gli onomastici. Ci siamo sentiti appena due settimane fa. Era una persona davvero buona». Anche i colleghi della sede centrale si stringono in pensiero dedicato alla compagna: «Cara Victoria, ci stringiamo a te e a tutti voi nel ricordo del nostro collega Maurizio. Porteremo sempre con noi i sorrisi che ci ha donato negli anni insieme in Abb. Un grande unico abbraccio con il nostro cuore ed i nostri pensieri». Pamela Negri, Danilo Corio, Alessandro Pueroni e tutto il team Motion di Abb Italia.

Maurizio lascia il fratello Giuseppe, primario di terapia antalgica a Mestre e Fabio, ingegnere libero professionista a Lecce. Maurizio amava il mare della sua terra, andare in barca coi fratelli, e amava la cucina della sua terra. Anche se aveva molte amicizie in terra padovana, insieme alla sua amata Victoria voleva acquistare casa a Lecce per poi trasferirsi dopo la pensione. L'ultimo saluto sarà dato oggi alle 10 nella chiesa parrocchiale di San Giacomo a Monselice.