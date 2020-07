PADOVA É mancata a soli 51 anni Simona Castiglione, scrittrice, docente di lettere all'istituto Leonardo Da Vinci e insegnante di scrittura creativa. In meno di un anno un rapido e fatale tumore al cervello l'ha strappata ai suoi cari. Nata a Catania, laureata in lettere a Perugia, da anni viveva a Padova, dove ha animato la scena culturale e letteraria nell'ultimo decennio.

Nel 2010 ha esordito con la raccolta di racconti La mente e le rose (Transeuropa); da allora ha pubblicato i romanzi Sottobosco per Ratio et Revelatio (2014), uscito anche in traduzione rumena, e L'età del ferro per Morellini Editore (2017). «Potrei dire che la passione per la scrittura è nata con me queste le parole di Simona, rilasciate in un'intervista di qualche anno fa - non ho un solo ricordo d'infanzia (e ti assicuro che ho una memoria da elefante) che non sia legato alla contemplazione di qualcosa di bello e che mi emozionava, dal viso fresco ed elegante di mia madre, al verde cupo e profondo del mare alla facciata di una chiesetta barocca del paese dove viveva mia nonna, Mascalucia. La sensibilità per la bellezza ha sempre fatto parte di me; poi, appena ho iniziato a leggere e scrivere, ho deciso che la forma d'arte in cui mi sarei espressa sarebbe stata legata all'uso delle parole. Ero, e rimango, follemente innamorata della parola, e della potenza di fuoco che può sprigionare se ben usata».

Simona Castiglione ha vissuto a Catania fino all'età di otto anni. Poi il lavoro del padre ha costretto la famiglia a continui trasferimenti lungo l'intera penisola. L'amore e il lavoro hanno poi portato Simona a stabilizzarsi in Veneto, prima a Venezia, poi a Padova. È stata insegnante di scrittura creativa a Padova, sia per gli adulti che per i liceali, e mentore di vari autori esordienti e non, oltre che infaticabile organizzatrice di eventi culturali sulla scrittura. Centinaia i messaggi di ricordo e saluto lasciati da amici, colleghi ed ex allievi nel profilo Facebook della donna. «Non posso crederci scrive Caterina Bertolin -è stata la mia professoressa alla scuola serale. Una persona molto buona, gentile e sempre disponibile. Mi dispiace molto, sentite condoglianze alla famiglia».

Simona Castiglione lascia anche diversi racconti per antologie (Madre-Morte, Transeuropa; L'occasione, La morte nuda, L'amore ai tempi dell'Apocalisse per Galaad Edizioni; Serenate al chiaro di luna per edizioni Mazza; Storie di martiri, ruffiani e giocatori per CaratteriMobili, Père Lachaise: racconti dalle tombe di Parigi per Ratio et Revelatio, Siria - Scatti con parole per Miraggi edizioni, Sicilia d'autore, Morellini). E il romanzo cooperativo Lavoricidi Italiani (Miraggi edizioni).

