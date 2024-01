Padova. Ricerca contro i tumori nei bambini, con i punti spesa donati alla Città della Speranza 106 mila euro

PADOVA - Con i punti spesa si può finanziare anche la lotta ai tumori: con la raccolta punti 2023 di Coop Alleanza 3.0 infatti è possibile donare i punti per sostenere la ricerca e la cure oncologiche, un euro ogni 50 punti. È possibile farlo fino al 31 gennaio ma già ora nelle regioni dove è presente la cooperativa (Veneto, Emilia-Romagna, Lombardia, Marche, Abruzzo, Puglia e Basilicata) sono stati destinati 106mila euro. Oltre diecimila in Veneto dove il consigliere di amministrazione di Padova della cooperativa Denis Giacomini ha consegnato un assegno per questo importo all'Istituto di Ricerca Pediatrico Città della Speranza.

Alla consegna, nella sede della Città della speranza a Padova erano presenti anche l'ex presidente della Fondazione Città della Speranza Andrea Camporese e la fundraiser Città della Speranza Stefania Fochesato. «Questa iniziativa a supporto della ricerca e della cura oncologiche è uno dei modi in cui la Cooperativa e i suoi soci declinano il concetto del prendersi cura tutti insieme della collettività» ha sottolineato Giacomini ringraziando i soci. Non si tratta della prima donazione alla Città della Speranza della cooperativa che aveva già sostenuto il progetto "I Super Vitamini" come ha ricordato il presidente della Città della Speranza Giovanni Paolino. «Siamo davvero felici che Coop Alleanza 3.0 ancora una volta abbia deciso di essere accanto alla Fondazione e all'Istituto di Ricerca nella condivisione di un comune senso sull'importanza della ricerca e per sostenere un altro progetto rivolto ai bambini, il cuore della nostra attività. Auspichiamo che questa donazione, così importante e generosa - ha detto -, possa essere riprova di un rapporto consolidato che potrà portare ad altre importanti opere di sostegno future».