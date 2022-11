PADOVA - Paga l’assicurazione e crede di essere in regola. Peccato, però, che quando ha bisogno di assistenza, si rivolge alla broker di riferimento che scopre che i suoi clienti vengono raggirati da un sito “gemello” gestito da truffatori. E così la donna, titolare del vero portale on line di vendita di prodotti assicurativi, si rivolge ai carabinieri che ieri l’hanno sequestrato e oscurato. E non è che una delle truffe on line scoperte nell’ultimo mese dall’Arma: solo in ottobre i militari hanno denunciato 16 persone.

L'indagine

Il falso sito on-line traeva facilmente in inganno le vittime visto che aveva un dominio simile, per nome ed uguale in grafica, a quello del reale sito di assicurazioni. I clienti, così, stipulavano e pagavano polizze inesistenti. Tutto nasce a seguito della denuncia della broker assicurativa, la quale, contattati i propri clienti che non avevano provveduto a pagare il premio assicurativo, veniva informata da questi che loro avevano già effettuato il pagamento attraverso il suo sito. I conti però non tornavano, così si è rivolta all’Arma. Le indagini dei militari della stazione di Albignasego, dove è stata depositata la denuncia, specializzati in truffe on line, hanno dunque permesso di scoprire che il sito web era stato clonato con un dominio similare, attestato addirittura su un indirizzo IP registrato in Germania. L’autorità giudiziaria ha dunque emanato un provvedimento grazie al quale i provider nazionali hanno oscurato il sito posto sotto sequestro.

L'attività