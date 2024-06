PADOVA - Un messaggio sui social o su Whatsapp, proveniente da un'utenza straniera ma scritto in un italiano perfetto e forbito, dal contenuto accattivante: "Possiamo far fruttare i tuoi risparmi", correlato da nomi altisonanti di società di investimenti o di broker finanziari internazionali. Tanto poco è bastato per ingannare decine di persone, tra cui due padovani, a quella che si sospetta essere una vasta rete di truffatori diffusa in Europa.

Un'indagine del Nucleo di polizia economico-finanziaria della guardia di finanza di Padova ha portato alla denuncia di un uomo bolognese, oggi indagato per riciclaggio, e a rintracciare flussi di denaro per 450mila euro, anche se si sospetta che i raggiri abbiano fruttato milioni. Si tratta delle boiler room scam, truffe finanziarie che partono da un messaggio e promettono notevoli guadagni in breve tempo e a zero rischi. Solo sulla carta, ovviamente.

La ricostruzione

L'attività delle Fiamme gialle è partita dalla denuncia sportiva da un padovano, che si è visto sottrarre alcune migliaia di euro. Un destino, se è scoperto, comune a decine di altri italiani. Dalle testimonianze delle vittime è emerso un modus operandi consolidato. Tutti hanno ricevuto i famigerati messaggi (chi su Whatsapp, chi su Telegram o sui social network) che proponevano golosi investimenti. Messaggi arrivati ​​da diversi numeri, tutti con prefisso estero: del Regno Unito, del Sudafrica e di altri Paesi. Molti ci hanno visto una possibilità di guadagno, rispondendo e avviando una serie di conversazioni con quella che credevano essere una società di investimenti professionale e quotata. Con chi realmente parlano, i finanzieri stanno ora cercando di capirlo, ma si ritiene che siano molteplici persone con base in diversi Stati europei.

Le vittime hanno seguito le istruzioni, sottoscritto fantomatici contratti e inviato il loro denaro tramite bonifico a dei conti correnti sia italiani che esteri. I truffatori hanno continuato a mantenere i contatti, aggiornandoli sui presunti (e inesistenti) profitti maturati. E infatti quando poi le vittime chiedevano di poter incassare i guadagni, partiva la seconda parte della truffa: per ottenerli andavano versati altri soldi, dovuti per non meglio precisate tasse e per sbloccare e accreditare i fondi. Nient'altro che bugie, perché i risparmi erano già stati fatti sparire.

Come funziona la truffa

Il denaro veniva infatti bonificato su conti riconducibili a un bolognese (con precedenti penali analoghi) che si prestava a fare il cosiddetto money mule, una sorta di testa di legno che mette a disposizione i suoi conti per farvi transitare somme destinate ad altri, cioè i truffatori. Appena gli venivano accreditati i soldi delle vittime lui infatti li convertiva in criptovalute e li inviava secondo le accuse che gli vengono mosse all'organizzazione criminale. Un giro di denaro che oltre all'Italia ha toccato Spagna, Germania, Lettonia, Lituania e Finlandia. Da quando, tre mesi fa, la Finanza padovana ha cominciato a monitorarlo, per i suoi conti sono transitati 50mila euro, ma le testimonianze delle vittime parlano di almeno 450mila euro bonificati. Informata la Procura di Bologna, l'uomo è ora indagato con l'accusa di riciclaggio. Proseguono invece su diversi binari le indagini, sia per tentare di individuare i truffatori che per capire da quanto il raggiro fosse stato messo in piedi e quante altre vittime ci siano.