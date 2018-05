Compra l'auto usata da un milanese per 6.100 euro: paga e il venditore svanisce nel nulla

Un’altra truffa on line. Stavolta a essere imbrogliato è stato un uomo di 43 anni di Cadoneghe che ha contattato un venditore attraverso il noto sito di compravendite Subito.it per l’acquisto di un’automobile. L’uomo ha preso contatti con un 45enne di Gallarate, in provincia di Milano, che aveva messo in vendita la sua auto per 6.100 euro. Una volta concordato l’acquisto ed eseguito il bonifico del pagamento, il milanese ha incassato i soldi per poi far perdere le proprie tracce. A quel punto la vittima, dopo aver capito di essere stata raggirata, si è subito rivolta ai carabinieri di Cadoneghe per sporgere denuncia. I militari, dopo una lunga e accurata indagine, sono risaliti ieri all’identità del truffatore e l’hanno denunciato. Si allunga ogni giorno la scia di casi di truffati on line, specialmente nel settore della vendita delle auto e degli apparecchi tecnologici ed elettronici. Oltre a Cadoneghe, nella stessa giornata di ieri un caso analogo di raggiro si è verificato anche a Saccolongo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CADONEGHE - (L.Lev)