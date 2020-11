VIGONZA - L'accusa per mamma e figlio, finiti a processo davanti al giudice del Tribunale monocratico, è di circonvenzione di incapace. La vittima sarebbe la sorella di lei e la zia di lui, in sedia a rotelle da quando aveva due anni per un incidente stradale.



La donna, 53 anni e affetta da una serie di disabilità con danni cerebrali e una invalidità civile del cento per cento, quando era bambina ha subito un gravissimo incidente sulla strada. La madre, sapendo di avere una figlia non in grado di occuparsi da sola dei suoi fabbisogni, ha deciso per proteggerla di intestarle un'abitazione a Vigonza in via Marco Polo. Attualmente la 53enne, che presenta patologie come emiparesi destra spastica ed epilessia, è ricoverata in una struttura protetta. Secondo l'accusa, rappresentata dal pubblico ministero Giorgio Falcone, la sorella di 60 anni e il nipote di 38 anni, avrebbero organizzato una serie di azione con l'unico obiettivo di portarle via l'immobile.



I due, in concorso e previo accordo tra loro, al fine di procurarsi un profitto, abusando dello stato di infermità o comunque di deficienza psichica in cui versava la 53enne, inducevano la donna, sempre secondo l'accusa, a cedere in comodato d'uso gratuito la casa di via Marco Polo al nipote di 38 anni. Quindi, ancora per l'accusa, l'avrebbero indotta a concludere e sottoscrivere un contratto preliminare di compravendita dell'abitazione, ancora in favore del nipote e per un prezzo di 125 mila euro. Il tutto versando una caparra di 3.900 euro.

I fatti sarebbero accaduti quattro anni fa, nel 2016. La vittima, difesa dall'avvocato Paola Porzio, si è costituita parte civile. I legali di mamma e figlio invece, sottolineano come la cinquantatreenne soffra solo di una disabilità fisica, ma sia perfettamente in grado di intendere e di volere. In sostanza, ritengono che la presunta vittima abbiamo agito nel pieno delle sue capacità mentali sapendo di avere ceduto la casa di via Marco Polo a Vigonza al nipote. Altri parenti della 53enne non si sono costituiti parte civile al processo, ma i rapporti con madre e figlio sembrano essersi deteriorati per sempre.

