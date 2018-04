Finti avvocati e falsi abbonamenti Truffa da 150mila euro ai sacerdoti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PADOVA - Si è conclusa nella mattinata di ieri, con l’, un importante operazione dei Carabinieri del Comando Provinciale di Padova. I quattro sono ritenuti sodali in undedita a commettere truffe in danno per lo più dio comunque di persone anziane. Sono 15 i colpi messi a segno dal 2016 ad oggi, per un bottino totale di 152mila euro. In manette sono finiti Fabio Sacchi (classe 1968), Mario Giordo(1956), Claudio Piacente (1982) e Concetta di Franco (1973).Nei loro confronti il GIP del Tribunale di Monza, dottoressa Pansini, accogliendo il quadro accusatorio proposto dal Pubblico Ministero Forieri, frutto della condivisione delle risultanze investigative fornite dai Carabinieri della Stazione di Padova-Prato della Valle, un'ordinanza di custodia cautelare in carcere in considerazione del fatto che se lasciati in libertà avrebbero potuto commettere altre truffe in danno di persone particolarmente vulnerabili a causa dell’età e soprattutto della loro formazione morale, soprattutto in considerazione del fatto che anche dopo che furono oggetto di perquisizione un anno addietro hanno continuato a delinquere con lo stesso modus operandi.I quattro avevano allestito, degli, creando tramite provider specializzati, e-mail e numeri telefonici, apparentemente plausibili, e spacciandosi appunto per, contattavano le vittime per telefono avvisandoli che erano venuti a conoscenza di un loropendente presso il Tribunale di Milano, per controversie relative al. Di fatto promettevano che con la loro intermediazione, il fantomatico debito maturato, sempre prospettato molto esorbitante (non meno di 150mila euro) poteva essere estinto con una cifra molto più bassa che di solito oscillava tra i 10mila e i 30mila euro.La banda aveva veri e proprie procedevano in maniera sistematica. Le prede più ambite sono risultate essere proprio gli anziani prelati tanto è che. Questi ultimi indeboliti sia dall’età che da una formazione morale che tenta di escludere la malizia e aumentare la fiducia verso il prossimo sono quelli che hanno pagato il conto più salato. Lerisiedevano tutte in province del nord Italia:, Brescia.Le indagini partono a settembre del 2016 dalla denuncia raccolta dai Carabinieri della Stazione di Padova-Prato della Valle ad un anziano sacerdote di 80 anni. Per il Comandante del reparto e per i suoi uomini è diventato un punto di orgoglio capire chi avesse circuito l’anziano prelato per oltre 10mila euro facendo leva sulla sua minore capacità difensiva. Dagli accertamenti iniziali, agli investigatori si apre lo spaccato di un mondo fatto di menzogne e bugie, di falsi avvocati e studi legali, di tecnologie legali usate in modo fraudolento, di atti falsificati ad hoc. In questo ginepraio iniziano a destreggiarsi fino ad individuare i conti correnti su cui finivano i soldi truffati alle ignare vittime e dai cui arrivano agli arrestati. Tanta la sfrontatezza del quartetto che neanche dopo aver subito una perquisizione a marzo 2017, in cui vennero sequestrate carte di credito, personal computer e documentazione varia che ha poi corroborato l’odierno quadro indiziario, hanno smesso di delinquere. Gli arresti sono stati associati alle casa circondariali di Monza e Milano.